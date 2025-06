LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | problemi per Albon bandiera rossa nel Q1

Segui in diretta il GP di Montreal 2025, dove le emozioni non mancheranno! Problemi per Albon, che ha causato una bandiera rossa nel Q1, aggiungendo suspense alla sessione. Con le Ferrari pronte a ripartire e il countdown che scorre, il weekend promette battaglie spettacolari e sorprese dietro ogni curva. Resta con noi per non perdere neanche un istante di questa avvincente corsa verso la pole!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 Semaforo verde!! Si riparte con 5 minuti e 30 secondi dal termine della Q1 22.18 I meccanici stanno lavorando sulla monoposto di Albon. La speranza degli uomini di Williams è quella di rimettere in pista il thailandese per un ultimo tentativo. 22.17 Le Ferrari sono già pronte in pit lane per rientrare in pista. Ricordiamo che da quando si riprenderà a girare mancheranno 5? 30? al termine del Q1 22.16 Questo il momento in cui esplode il cofano della monoposto di Albon: Here’s the moment Albon’s engine cover flew off #F1 #CanadianGP pic.twitter.comKCFTnog4Je — Formula 1 (@F1) June 14, 2025 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: problemi per Albon, bandiera rossa nel Q1

