LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Norris il più veloce nella FP3 bene le Ferrari

Il Gran Premio di Canada 2025 si infiamma con le libere! Norris guida la FP3 con il miglior tempo, mentre le Ferrari mostrano segnali promettenti. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e preparatevi a vivere le qualifiche, un vero spettacolo di adrenalina e passione. La pista è pronta: chi dominerà la scena questa sera? A più tardi per scoprire insieme il destino di questo emozionante weekend!

Questa, dunque, la classifica finale della FP3 Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:11.799 4 2 Charles Leclerc Ferrari +0.078 3 3 George Russell Mercedes +0.151 4 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.251 5 5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.273 2 6 Fernando Alonso Aston Martin +0.448 5 7 Kimi Antonelli Mercedes +0.549 5 8 Oscar Piastri McLaren +0.720 3 9 Carlos Sainz Williams +0.

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte - Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Canada 2025, il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1! Sulle strade di Montreal, tra emozioni e sorprese, la McLaren si presenta come favorita, mentre la Ferrari cerca risposte importanti.

