LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Mercedes insidia per la McLaren? FP3 alle 18.30 poi le qualifiche

Benvenuti alla emozionante diretta del GP del Canada 2025! Oggi, sul circuito di Montreal, i protagonisti si sfideranno nel dubbio più affascinante: conquistare la pole position e assicurarsi un vantaggio cruciale. La Mercedes tenterà di insidiare la McLaren, mentre le FP3 alle 18:30 ci offriranno primi preziosi indizi sulle strategie. Restate con noi e cliccate qui per non perdere nemmeno un secondo di questa giornata di pura adrenalina!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. A Montreal quest'oggi si assegna la pole position: i piloti sfioreranno il limite nel circuito Gilles-Villeneuve per cercare di far segnare il miglior tempo nelle qualifiche canadesi. La Ferrari prova a dare continuità ai due podi di Charles Leclerc. Negli ultimi appuntamenti il monegasco ha rilanciato la scuderia di Maranello chiudendo alla seconda posizione il GP di Monte-Carlo ed al terzo posto il GP di Spagna.

