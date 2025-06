LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Leclerc tallona Norris nelle FP3 Alle 22.00 le qualifiche

Preparati a vivere l’emozione del GP Canada 2025 di F1, con la diretta delle qualifiche alle 22:00, dove Leclerc si avvicina a Norris in FP3. Tieniti aggiornato su tutte le novità, sorprese e colpi di scena di una serata che promette di accendere i cuori degli appassionati. Clicca qui per seguire in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa intensa battaglia in pista!

Questa, dunque, la classifica finale della FP3 1 Lando Norris McLaren 1:11.799 4 2 Charles Leclerc Ferrari +0.078 3 3 George Russell Mercedes +0.151 4 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.251 5 5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.273 2 6 Fernando Alonso Aston Martin +0.448 5 7 Kimi Antonelli Mercedes +0.549 5 8 Oscar Piastri McLaren +0.720 3 9 Carlos Sainz Williams +0.720 2 10 Alexander Albon Williams +0.

