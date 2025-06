LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | la Ferrari sogna nelle qualifiche McLaren favorita

Benvenuti alla nostra emozionante copertura in tempo reale del GP del Canada 2025 di Formula 1! Mentre Ferrari sogna un exploit nelle qualifiche, la McLaren si presenta come favorita. Restate con noi per aggiornamenti continui, analisi e retroscena di questa giornata cruciale sul circuito Gilles Villeneuve: l’azione sta per decollare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 Dopo le tre sessione di prove libere entra nel vivo il decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Alle 22.00 al circuito Gilles Villeneuve scatterà il semaforo verde per l’inizio delle qualifiche. 21.20 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio alla DIRETTA LIVE testuale del day-2 del GP del Canada 2025. 19.35 E’ tutto per il momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è alle 22:00 con le attese qualifiche. Speriamo che sia una seconda serata a tinte rosse. A più tardi! 19.34 Questa, dunque, la classifica finale della FP3 1 Lando Norris McLaren 1:11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: la Ferrari sogna nelle qualifiche, McLaren favorita

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte - Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Canada 2025, il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1! Sulle strade di Montreal, tra emozioni e sorprese, la McLaren si presenta come favorita, mentre la Ferrari cerca risposte importanti.

SI VA IN CANADA! Torna la #F1, con le qualifiche del #CanadianGP che scattano alle 22: Ferrari di Charles #Leclerc e Lewis #Hamilton che sinora hanno avuto più di qualche problema, con il primo che è andato a muro nelle FP1. Obbligatorio fare m Vai su X

La prima sessione del Gran Premio del Canada non è iniziata nel migliore dei modi per la #Ferrari. Dopo solo venti minuti Charles #Leclerc ha infatti concluso la sua attività contro le barriere di protezione a curva tre: tutti i dettagli #f1 #formula1 #f12025 #form Vai su Facebook

