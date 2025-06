LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | iniziali buone risposte da Leclerc riparte la sessione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -30 minuti: quarta piazza per Russell (+0.315), tredicesimo Antonelli (+1.140). Intanto sta per arrivare Verstappen. -31 minuti: si lancia George Russell. -32 minuti: attenzione alla Mercedes: Russell ed Antonelli non hanno ancora provato un giro. Lo faranno a brevissimo. Leclerc pronto a lavorare invece sul passo gara. -32 minuti: pista pulita, a brevissimo riprenderà la sessione -33 minuti: ecco l’impatto di Oscar Piastri Piastri has clipped the Wall of Champions And he’s got a puncture for his troubles #F1 #CanadianGP pic.twitter.comGalcy9mvBj — Formula 1 (@F1) June 14, 2025 -34 minuti: dal team radio emergono buone sensazioni da Charles Leclerc, intenzionato a rientrare anche prima della bandiera rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: iniziali buone risposte da Leclerc, riparte la sessione

