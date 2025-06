LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | inizia il Q1 chi saranno i 5 eliminati?

Il Gran Premio del Canada 2025 di F1 è finalmente arrivato, portando con sé emozioni e sorprese. I motori si accendono alle 22.00 con il Q1, mentre i piloti scaldano i motori in pista. Chi saranno i cinque eliminati prima della fase decisiva? Rimanete sintonizzati, cliccate su "Aggiorna" e vivete ogni istante di questa straordinaria corsa sotto un cielo di 21°C e un asfalto caldo a 45°C. La gara sta per iniziare!

22.00 Subito in pista Carlos Sainz ed Alxander Albon. La Williams proverà a sorprendere tutti in queste qualifiche 22.00 Si parte!! Iniziano i 18 minuti del Q1. 21.58 Al momento la temperatura dell'aria è di 21°C, mentre quella dell'asfalto è di 45°C. È presente un vento di 2.4 ms che soffia da NE 21.55 Su 43 Gran Premi disputati a Montreal in 21 occasioni (48.9%) ha vinto il pilota partito dalla pole position mentre 29 volte il vincitore è scattato dalla prima fila (67.4%) 21.52 I piloti con più pole position in Canada sono Lewis Hamilton e Micheal Schumacher, entrambi partiti per 6 volte davanti a tutti.

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte - Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Canada 2025, il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1! Sulle strade di Montreal, tra emozioni e sorprese, la McLaren si presenta come favorita, mentre la Ferrari cerca risposte importanti.

