LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | equilibrio nella FP2 buoni segnali da Antonelli Hamilton leggermente incostante

Benvenuti alla cronaca in diretta del Gran Premio di Canada 2025 di Formula 1! La FP2 ha mostrato un equilibrio interessante, con segnali incoraggianti da Antonelli e Hamilton, sebbene quest'ultimo abbia alternato momenti di incertezza. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale, analisi dettagliate e tutte le emozioni di un weekend che promette spettacolo. Non perdetevi nulla: cliccate qui per seguirci fino alla bandiera a scacchi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.05 E’ tutto, Amici di OA Sport. Grazie per aver condiviso il vostro tempo con noi. L’appuntamento è a domani con la FP3 e le qualifiche. Buonanotte! 00.04 Questa, quindi, la classifica della FP2 Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 George Russell Mercedes 1:12.123 4 2 Lando Norris McLaren +0.028 5 3 Kimi Antonelli Mercedes +0.288 4 4 Alexander Albon Williams +0.322 5 5 Fernando Alonso Aston Martin +0.335 4 6 Oscar Piastri McLaren +0.439 4 7 Carlos Sainz Williams +0.508 4 8 Lewis Hamilton Ferrari +0.530 4 9 Max Verstappen Red Bull Racing +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: equilibrio nella FP2, buoni segnali da Antonelli. Hamilton leggermente incostante

