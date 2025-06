LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | comincia la FP3

Il GP del Canada 2025 si avvicina con emozioni a mille! La FP3 sta per partire, e i piloti sono pronti a scendere in pista per affinare le strategie. Tra panorami mozzafiato e adrenalina alle stelle, il weekend promette spettacolo. Resta sintonizzato e clicca qui per non perdere nemmeno un momento di questa emozionante corsa sul Circuit Gilles Villeneuve. Buona visione e che la velocità sia con te!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMAFORO VERDE! COMINCIA LA FP3 DEL GP DEL CANADA. BUON DIVERTIMENTO! 18.28 Ultimi ritocchi per i piloti, ormai pronti ad entrare in pista. 18.25 Mancano esattamente cinque minuti all'inizio della FP3. Lo scenario è questo, forse uno dei più belli del Mondiale Spectacular views of Circuit Gilles Villeneuve and beyond #F1 #CanadianGP pic.twitter.com7tEf07obdk — Formula 1 (@F1) June 14, 2025 18.23 Max Verstappen è apparso particolarmente competitivo nel passo gara, ad eccezione di alcuni problemi in frenata. 18.20 Non sarà un turno facile per Charles Leclerc, costretto a fare simulazione passo gara e lavorare sul giro con poco tempo a disposizione.

