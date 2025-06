LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | comincia la FP3 iniziali buone risposte da Leclerc

L’atmosfera al GP del Canada 2025 si infiamma con le prime prove libere, dove Leclerc brilla regalando risposte promettenti e Norris sfida con determinazione. La corsa per la pole si annuncia emozionante, tenendo gli appassionati con il fiato sospeso. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti in diretta e vivrete ogni secondo di questa entusiasmante giornata di Formula 1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -39 minuti: sesto tempo per Norris che segna +0.789 rispetto a Leclerc. Adesso tocca a Piastri. -40 minuti: si lancia intanto anche Lando Norris. -41 minuti: quarta posizione per Lewis Hamilton che raccoglie un gap di +0.770. -42 minuti: si rilancia Hamilton. -43 minuti: si migliora ancora Leclerc! Il monegasco firma il miglior tempo con 1:12.843, Oscar Piastri quarto a +0.789. Entrambi girano in gomma gialla. -44 minuti: come già successo ieri, Lewis Hamilton alza il piede al primo tentativo. -45 minuti: tempi in evoluzione: Alonso ora segna il miglior crono in 1:13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: comincia la FP3, iniziali buone risposte da Leclerc

