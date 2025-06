LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | alle 22.00 le qualifiche con le Mclaren favorite la Ferrari sogna in grande

Preparatevi a vivere un emozionante sabato sera di Formula 1: alle 22:00, le qualifiche del GP del Canada 2025 promettono scintille, con la McLaren in pole position e la Ferrari pronta a sorprendere. I riflettori sono puntati su Norris e Piastri, mentre la scuderia di Maranello sogna di conquistare un risultato cruciale. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti live, perché ogni secondo può fare la differenza in questa sfida ad altissima tensione.

21.40 20 minuti all'inizio delle qualifiche del GP del Canada!! 21.38 I grandi favoriti per queste qualifiche sono Lando Norris ed Oscar Piastri. A Montreal i due piloti McLaren proveranno a dare vita ad una nuova battaglia della loro lotta Mondiale che al momento vede l'australiano leggermente avvantaggiato dopo il successo di Barcellona 21.35 In questo week-end canadese la Ferrari cerca ulteriori segnali di rinascita dopo i due brillanti podi ottenuti da Leclerc. Il monegasco ha chiuso al secondo posto il Gran Premio di Monte-Carlo mentre ha terminato sul gradino più basso del podio a Barcellona

