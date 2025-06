LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | alle 18 | 30 la FP3 Charles Leclerc torna in pista

Benvenuti alla nostra emozionante copertura in diretta del GP del Canada 2025! A Montreal, tra adrenalina e tensione, i piloti si sfideranno sul circuito Gilles-Villeneuve per conquistare la pole position. Charles Leclerc torna in pista alle 18:30 per la FP3, promettendo scintille e sorprese. Rimanete con noi per vivere ogni momento di questa corsa mozzafiato e scoprire chi si prenderà il primato in questa decima tappa del Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 BUONASERA, AMICI DI OA SPORT! Mancano esattametne quaranta minuti all’inizio della FP3 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. A Montreal quest’oggi si assegna la pole position: i piloti sfioreranno il limite nel circuito Gilles-Villeneuve per cercare di far segnare il miglior tempo nelle qualifiche canadesi. La Ferrari prova a dare continuità ai due podi di Charles Leclerc. Negli ultimi appuntamenti il monegasco ha rilanciato la scuderia di Maranello chiudendo alla seconda posizione il GP di Monte-Carlo ed al terzo posto il GP di Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: alle 18:30 la FP3. Charles Leclerc torna in pista

In questa notizia si parla di: diretta - canada - charles - leclerc

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte - Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Canada 2025, il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1! Sulle strade di Montreal, tra emozioni e sorprese, la McLaren si presenta come favorita, mentre la Ferrari cerca risposte importanti.

F1 Live Timing – Gp Canada 2025 On line la diretta dati del secondo turno di prove libere al quale non prenderà parte la Ferrari di Charles Leclerc #CanadianGP Vai su X

La prima sessione del Gran Premio del Canada non è iniziata nel migliore dei modi per la #Ferrari. Dopo solo venti minuti Charles #Leclerc ha infatti concluso la sua attività contro le barriere di protezione a curva tre: tutti i dettagli #f1 #formula1 #f12025 #form Vai su Facebook

Orari TV GP Canada 2025: diretta su Sky, differita su TV8; F1, qualifiche Gp Canada diretta LIVE: libere 3, Leclerc torna in pista e cerca pronto riscatto con Hamilton; F1 Gp Canada: le prove libere, il risultato. Russell il più veloce davanti a Norris e Antonelli. Leclerc non gira, Hamilton 8°.

F1, qualifiche Gp Canada diretta LIVE: libere 3, Leclerc torna in pista e cerca pronto riscatto con Hamilton - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Canada, decima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Montreal. Scrive sport.virgilio.it

F1 GP Canada, segui le prove libere del venerdì in diretta - Semaforo verde alle 19:30 e alle 23:00 per le due sessioni di prove libere del venerdì sullo spettacolare tracciato di Montreal: segui il nostro live timing ... Scrive autosprint.corrieredellosport.it

F1 | LIVE: al via le Prove Libere 3 del GP del Canada, torna in pista la Ferrari di Charles Leclerc – Cronaca in Diretta FP3 - Bandiera verde, scattano le Prove Libere 3 del GP del Canada di F1, LIVE: torna in pista la Ferrari di Leclerc - f1ingenerale.com scrive