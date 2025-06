LIVE Cocciaretto-Ruse WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | psicodramma Alexandrova in finale ci va Mertens Ora l’azzurra!

Rimanete sintonizzati per vivere insieme l’emozionante semifinale di Hertogenbosch 2025, dove il drama tra Alexandrova e Mertens si infiamma: dopo ore di battaglia e numerosi match point falliti, il finale è ancora da scrivere. La passione, la tensione e la suspense sono alle stelle, e tra qualche minuto Elisabetta Cocciaretto scenderà in campo per continuare questa avvincente avventura. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:04 Tra pochi minuti quindi in campo Elisabetta Cocciaretto per raggiungerla! 14:03 Dopo 3 ore di gioco e 11 match point non sfruttati, Alexandrova alza bandiera bianca: Mertens in finale! 13:20 Undici match point cancellati da Mertens, 3° set in corso! 12:37 Alexandrova-Mertens 6-2, 5-5. Sei match point falliti dalla russa, terzo set dietro l’angolo: poi Elisabetta! 11:50 Alexandrova-Mertens 6-2, 2-0! Non manca molto a Cocciaretto! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del WTA 250 di s’Hertogenbosch 2025 che vede di fronte Elisabetta COCCIARETTO ed Elena Gabriela RUSE per giocarsi l’accesso all’ultimo atto del torneo su erba olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: psicodramma Alexandrova, in finale ci va Mertens. Ora l’azzurra!

In questa notizia si parla di: mertens - alexandrova - cocciaretto - diretta

WTA ‘s-Hertogenbosch 2025, risultati 13 giugno: le semifinali saranno Cocciaretto-Ruse e Mertens-Alexandrova - L'Italia sorride con entusiasmo a ‘s-Hertogenbosch, dove Elisabetta Cocciaretto ha conquistato una meravigliosa semifinale nel torneo WTA 250 sui prati olandesi.

