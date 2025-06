LIVE Cocciaretto-Ruse WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | giocatrici in campo si gioca per la finale

Il grande giorno è arrivato: Elisabetta Cocciaretto si prepara a sfidare Ruse nella semifinale del WTA 8216S a Hertogenbosch 2025, in un match che promette emozioni e colpi di scena. Dopo mesi di attesa, la nostra talento italiana torna a giocare con forza e determinazione, puntando alla finale. Clicca qui per seguire in tempo reale e vivere ogni istante di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:16 Palleggio di riscaldamento in corso. Cocciaretto che è tornata a vincere due match di fila nel circuito dopo mesi e mesi! Giocatrici in campo! 14:10 Entrambe vantano un titolo WTA in bacheca, per una delle due ci sarà la concreta chance di bissarlo. 14:04 Tra pochi minuti quindi in campo Elisabetta Cocciaretto per raggiungerla! 14:03 Dopo 3 ore di gioco e 11 match point non sfruttati, Alexandrova alza bandiera bianca: Mertens in finale! 13:20 Undici match point cancellati da Mertens, 3° set in corso! 12:37 Alexandrova-Mertens 6-2, 5-5. Sei match point falliti dalla russa, terzo set dietro l'angolo: poi Elisabetta! 11:50 Alexandrova-Mertens 6-2, 2-0! Non manca molto a Cocciaretto! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del WTA 250 di s'Hertogenbosch 2025 che vede di fronte Elisabetta COCCIARETTO ed Elena Gabriela RUSE per giocarsi l'accesso all'ultimo atto del torneo su erba olandese.