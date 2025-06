LIVE Cocciaretto-Ruse WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | caccia alla finale!

Benvenuti alla diretta live del prestigioso WTA 250 di ’s-Hertogenbosch 2025! Mentre le protagoniste si sfidano sul campo in attesa della finale, il match tra Cocciaretto e Ruse si infiamma. La tensione cresce, l’azzurra sta dando il massimo per conquistare l’accesso all’ultimo atto del torneo. Restate con noi, perché l’emozione si fa sempre più intensa: chi riuscirà a salire sul trono olandese?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:50 Alexandrova-Mertens 6-2, 2-0! Non manca molto a Cocciaretto! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del WTA 250 di s'Hertogenbosch 2025 che vede di fronte Elisabetta COCCIARETTO ed Elena Gabriela RUSE per giocarsi l'accesso all'ultimo atto del torneo su erba olandese. L'azzurra ha ritrovato l'erba e i risultati! Questo torneo di Hertogenbosch, in Olanda centrale a pochi chilometri da Amsterdam, l'anconetana è tornata a vincere due partite consecutive nel circuito maggiore WTA. Non contenta, si è tolta lo sfizio di eliminare la n.

WTA 's-Hertogenbosch 2025, Cocciaretto comincia la stagione sull'erba con una vittoria - Elisabetta Cocciaretto apre ufficialmente la stagione sull'erba con una vittoria a 's-Hertogenbosch, segnando un inizio promettente in vista di Wimbledon.

