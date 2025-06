LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2 4-6 3-6 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | l’azzurra deve arrendersi alla settimana della vita della rumena

Il grande spettacolo del tennis continua a Hertegenbosch, dove Elisabetta Cocciaretto ha concluso la sua avventura al WTA 8216S. Dopo aver combattuto duramente tra pioggia e sfide intense, la nostra azzurra si inchina alla forza della rumena, ma il suo percorso resta ricco di promesse e emozioni. Resta aggiornato per scoprire le prossime tappe di Cocciaretto, pronta a riscrivere la sua storia sui campi di Nottingham, Eastbourne e oltre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche la bella avventura olandese di Elisabetta COCCIARETTO, un saluto sportivo! 17:57 Cocciaretto che torna a vincere tre partite di fila in un torneo del circuito maggiore, non le capitava dal Roland Garros 2024. La ritroveremo a Nottingham e a Eastbourne prima di Wimbledon. 17:56 Due ore e trenta di match con due interruzioni per pioggia, c’è stato un calo drastico per quanto riguarda la percentuale di prime in campo e di punti vinti sulla prima per Cocciaretto. Nel primo set serviva il 71% di prime e raccoglieva il 73% di punti con la prima in campo, Nel secondo appena una prima su due in campo e il 63% di punti vinti mentre nel terzo 46% e 62%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2, 4-6, 3-6, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: l’azzurra deve arrendersi alla settimana della vita della rumena

LIVE Cocciaretto-Ruse, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: caccia alla finale! - Benvenuti alla diretta live del prestigioso WTA 250 di ’s-Hertogenbosch 2025! Mentre le protagoniste si sfidano sul campo in attesa della finale, il match tra Cocciaretto e Ruse si infiamma.

Intanto è arrivata la pioggia a 's-Hertogenbosch: la seconda semifinale femminile tra Cocciaretto e Ruse è stata interrotta nel terzo game del primo set. Vai su X

Forzaaaaa Cocciaretto contro Ruse, la semifinale di 'S-Hertogenbosch, LIVE su SuperTennis dalle 13:00 Vai su Facebook

