LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2 4-6 2-5 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | l’azzurra spreca da 0-30 e ‘forse’ dice addio alla finale

Appassionati di tennis, preparatevi a vivere in diretta le emozioni della sfida tra Cocciaretto e Ruse al WTA Hertogenbosch 2025. Tra colpi spettacolari e tense rimonte, ogni punto conta e l’azzurra lotta con grinta per non arrendersi. La partita è ancora aperta: riuscirà Cocciaretto a superare le sfide e conquistare la finale? Seguiteci per aggiornamenti live e scoprite il risultato finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rimane di qua il dritto dopo il servizio. A-40 Ace sporco! 40-40 Difesa alta di rovescio che esce a Cocciaretto. 40-30 Ottima seconda, ci dà il punto! SU! 30-30 Brava lei con il rovescio lungoriga. 30-15 In rete il rovescio di Ruse: bisogna regalarsi un’altra chance! 15-15 Prima vincente alla T. 0-15 Fuori il dritto di Elisabetta dopo la battuta. 2-5 Lob vincente di Ruse. Rimonta ancora e cala una mano pesantissima sulla partita la rumena. Pesantissime le 3 non risposte consecutive di Elisabetta. 40-30 Niente, tira la seconda Ruse. Ancora una risposta in rete, tre di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2, 4-6, 2-5, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: l’azzurra spreca da 0-30 e ‘forse’ dice addio alla finale

