LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2 4-6 2-4 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | si toglie dalla prima buca l’azzurra

Segui con entusiasmo il live della battaglia tra Cocciaretto e Ruse nel WTA Hertogenbosch 2025! Le due tenniste si sfidano in uno spettacolo di abilità e determinazione, con scambi mozzafiato e momenti di pura tensione. Riuscirà Elisabetta a risalire la china o sarà Ruse a confermare la sua supremazia? Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni emozione di questa coinvolgente partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda qui però. 15-30 Non risponde di rovescio Elisabetta, grave errore. 0-30 Super attacco di dritto, ottima volèe in contropiede!! 0-15 Il nastro dice “NO” al dritto di Ruse! 2-4 Prima vincente! Si leva da una buca Cocciaretto! 40-30 Prende una zolla con la seconda Cocciaretto, non risponde Ruse. 30-30 Si tiene in vita Elisabetta con un gran passante di rovescio incrociato! 15-30 Affossa il dritto dopo il servizio, segnali di resa di Elisabetta. 15-15 Fuori il controbalzo di dritto dell’azzurra. 15-0 Prima vincente slice Cocciaretto. 1-4 Seconda alla T che risulta vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2, 4-6, 2-4, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: si toglie dalla prima buca l’azzurra

In questa notizia si parla di: cocciaretto - ruse - diretta - prima

WTA ‘s-Hertogenbosch 2025, risultati 13 giugno: le semifinali saranno Cocciaretto-Ruse e Mertens-Alexandrova - L'Italia sorride con entusiasmo a ‘s-Hertogenbosch, dove Elisabetta Cocciaretto ha conquistato una meravigliosa semifinale nel torneo WTA 250 sui prati olandesi.

, ? Lilli Tagger è nata il 17 febbraio 2008 in Austria, è allenata da Francesca Schiavone dal 2023 ed è appena diventata la prima junior con il rove Vai su Facebook

Atp Stoccarda e 's-Hertogenbosch, il programma di oggi: partite e orari; Tennis Tracker: Cocciaretto contro Ruse a Hertogenbosch, Fritz vola in finale a Stoccarda; Ruse-Cocciaretto oggi in TV: orario e diretta semifinale Libéma Open 2025.

Italiani in campo sabato 14 giugno: Cocciaretto sfida Ruse e cerca la terza finale WTA a ‘s-Hertogenbosch. A che ora e dove vederla - Italiani | La marchigiana scenderà in campo non prima delle 12:30 per la quinta semifinale WTA della carriera. Secondo ubitennis.com

Atp Stoccarda e 's-Hertogenbosch, il programma di oggi: partite e orari - Occhi puntati su Elisabetta Cocciaretto che in Olanda affronterà Elena- Segnala sport.sky.it

Wta 's-Hertogenbosch, Cocciaretto in semifinale: Lamens battuta 6-2, 7-6 - Per un posto in finale, Cocciaretto affronterà la vincente tra Ruse e ... Da sport.sky.it