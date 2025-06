LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2 4-6 1-3 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | azzurra in difficoltà nel set decisivo

L'emozione palpabile nel match tra Cocciaretto e Ruse si fa sentire: l'azzurra affronta una sfida difficile nel set decisivo, combattendo con determinazione contro avversaria esperta. La tensione cresce ad ogni punto, mentre il pubblico segue con passione questa battaglia tennistica. Riuscirà Cocciaretto a ribaltare le sorti dell'incontro? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Altro vincente. Break a zero. Sensazione che il treno sia passato. 0-40 Risposta nei piedi: tre chance di break Ruse. Per ucciderla. Seconda, un’altra. 0-30 Non fa più un punto da fondo l’azzurra. Scambio sul ritmo, esce vincente con il lungoriga di rovescio Ruse. 0-15 In rete il rovescio di Cocciaretto. 1-2 A quindici Ruse. 40-15 Di ritmo sbaglia prima l’azzurra di dritto. 30-15 Recupero vincente di smorzata di Cocciaretto! 30-0 In rete il rovescio difensivo di controbalzo di Elisabetta. 15-0 Prima vincente slice di Ruse. 1-1 Miracolo di Cocciaretto! Cross vincente stretto in corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2, 4-6, 1-3, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: azzurra in difficoltà nel set decisivo

