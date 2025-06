LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2 2-3 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | torna a piovere sull’Olanda ci si ferma di nuovo

Il torneo di Hertogenbosch 2025 attraversa ancora una volta le insidie della pioggia, interrompendo emozionanti sfide e lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. L’atmosfera è carica di tensione mentre le giocatrici si preparano a tornare in campo, sperando che il tempo conceda loro una finestra di gioco. Resta aggiornato per non perdere neanche un colpo di questa avvincente kermesse tennistica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:57 Si copre il campo, le giocatrici tornano negli spogliatoi. 15:55 Le giocatrici non escono dal campo, è un buon segno. Ci si ferma. Cicak scende perché sta pioggerellando. 40-40 Sbaglia una comoda chiusura Elisabetta. Gioco che si allunga ancora, inutile sottolinearne l’importanza. A-40 Sotterra il dritto difensivo Ruse! Seconda 40-40 Ottima risposta di rovescio e punto diretto Ruse. A-40 Altro grave errore della rumena, di rovescio. 40-40 Passante nei piedi di Ruse di rovescio che le dà il quindici. A-40 Gran dritto dal centro di Cocciaretto!!! 40-40 Amici, che regalo di rovescio sulla seconda Ruse! 30-40 Gran prima slice, si carica Cocciaretto!! 15-40 Prende la riga di dritto Ruse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2, 2-3, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: torna a piovere sull’Olanda, ci si ferma di nuovo

Intanto è arrivata la pioggia a 's-Hertogenbosch: la seconda semifinale femminile tra Cocciaretto e Ruse è stata interrotta nel terzo game del primo set.

