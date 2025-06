LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2 2-3 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | avanti la rumena nel 2° set

L’azione sul campo si infiamma nella sfida tra Cocciaretto e Ruse a Hertogenbosch, con momenti di alta tensione e incredibili colpi. La partita si fa sempre più intensa, tra errori e grandi recuperi. Chi avrà la meglio? Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale sulla diretta di questa emozionante sfida del circuito WTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro grave errore della rumena, di rovescio. 40-40 Passante nei piedi di Ruse di rovescio che le dà il quindici. A-40 Gran dritto dal centro di Cocciaretto!!! 40-40 Amici, che regalo di rovescio sulla seconda Ruse! 30-40 Gran prima slice, si carica Cocciaretto!! 15-40 Prende la riga di dritto Ruse. Che fortuna. Due palle break. 15-30 Con la prima vincente Elisabetta! 0-30 Niente, altro doppio errore. 0-15 Doppio fallo (3°): 2-3 Ace (1°) anche di Ruse. 40-0 Cross di dritto in rete. 30-0 Ancora grande difesa di Cocciaretto, ma stavolta è troppo brava la rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 6-2, 2-3, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: avanti la rumena nel 2° set

In questa notizia si parla di: ruse - cocciaretto - diretta - rumena

WTA ‘s-Hertogenbosch 2025, risultati 13 giugno: le semifinali saranno Cocciaretto-Ruse e Mertens-Alexandrova - L'Italia sorride con entusiasmo a ‘s-Hertogenbosch, dove Elisabetta Cocciaretto ha conquistato una meravigliosa semifinale nel torneo WTA 250 sui prati olandesi.

PRENDIAMOCI QUESTA FINALE! Intorno alle 13 Elisabetta #Cocciaretto scende in campo per la semifinale del #LibemaOpen: l'azzurra, che ancora non ha concesso set, sfida Elena-Gabriela Ruse in un match duro. La rumena sta giocando benissim Vai su X

WTA ‘s-Hertogenbosch: Elisabetta Cocciaretto cerca la prima finale stagionale; Tennis Tracker: Cocciaretto contro Ruse a Hertogenbosch, Fritz vola in finale a Stoccarda; Tennis Tracker: Cocciaretto centra le semifinali a Hertogenbosch.

Italiani in campo sabato 14 giugno: Cocciaretto sfida Ruse e cerca la terza finale WTA a ‘s-Hertogenbosch. A che ora e dove vederla - Italiani | La marchigiana scenderà in campo non prima delle 12:30 per la quinta semifinale WTA della carriera. Scrive ubitennis.com

Elisabetta Cocciaretto non si ferma più: successo in due set su Suzan Lamens, è semifinale a s’-Hertogenbosch - 6 in poco più di un’ora e mezza di partita l’olandese Suzan Lamens, n. Segnala eurosport.it

Wta 's-Hertogenbosch, Cocciaretto in semifinale: Lamens battuta 6-2, 7-6 - Per un posto in finale, Cocciaretto affronterà la vincente tra Ruse e ... Scrive sport.sky.it