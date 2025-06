LIVE Cocciaretto-Ruse 5-2 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | azzurra al servizio per il 1° set

L’azione sulla terra battuta di Hertogenbosch si infiamma: Cocciaretto e Ruse si sfidano in un match ricco di emozioni, dove ogni punto conta. Con il punteggio di 5-2 per l'azzurra, la partita si fa incandescente, tra scambi intensi e colpi sorprendenti. Riuscirà Cocciaretto a consolidare la sua posizione o Ruse troverà la forza per rimontare? Segui con noi l’intensa battaglia sul campo, perché ogni secondo può cambiare la sorte del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Tiene il servizio per la prima volta nel match Ruse. 40-15 Palla corta a segno della romena. 30-15 Con il rovescio Ruse. 15-15 Gran passante stretto di dritto di Cocciaretto! 15-0 Slice che dà il punto a Ruse. 5-1 Allunga ancora Elisabetta! 40-15 Bene con il servizio Cocciaretto, male con la risposta la rivale. 30-15 Meraviglioso punto con il rovescio conquistato dall’azzurra. 15-15 Gratuito di rovescio dopo la battuta Cocciaretto. 15-0 ACE (1°)! 4-1 Clamoroso errore a campo aperto della rumena. Altro break! Azzurra in comando del primo set. Seconda 15-40 Brutto errore di rovescio ancora della rumena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 5-2, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: azzurra al servizio per il 1° set

