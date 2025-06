LIVE Cocciaretto-Ruse 1-1 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | smette di piovere tra poco si riparte

Il cielo su Hertogenbosch si sta lentamente schiarendo dopo la pioggia, e gli appassionati di tennis non vedono l'ora di riprendere il match tra Cocciaretto e Ruse. La suspense cresce mentre si attende il via libera ufficiale per la ripresa delle semifinali. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale: il grande spettacolo è alle porte e l'emozione è tutta da vivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Ha smetto di piovere, tra qualche minuto ritroveremo in campo le giocatrici. 14:38 Lo spiraglio potrebbe arrivare intorno alle 16. Ricordiamo che il programma prevede le due semifinali maschili dopo il match di Cocciaretto. 14:28 Le previsioni non sono ottime. Subito coperto il campo. Vedremo quando si potrà ricominciare. Piove, ci si ferma. 0-15 Risposta vincente lungoriga Cocciaretto! 1-1 Arriva quindi subito la reazione della rumena. 30-40 Due righe, poi l’errore di dritto di Ruse. 15-40 Risponde bene e profondo Ruse, palle del contro-break subito per la rumena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 1-1, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: smette di piovere, tra poco si riparte

