LIVE Cocciaretto-Ruse 1-1 WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA | piove ci si ferma!

L’atmosfera al torneo di Hertogenbosch si fa ancora più incerta: piove e il gioco si ferma, lasciando gli appassionati in attesa di aggiornamenti. Mentre le nuvole minacciano, Cocciaretto e Ruse si sfidano con intensità, pronti a riprendere non appena le condizioni miglioreranno. Restate sintonizzati e cliccate qui per seguire la diretta live aggiornata in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Le previsioni non sono ottime. Subito coperto il campo. Vedremo quando si potrà ricominciare. Piove, ci si ferma. 0-15 Risposta vincente lungoriga Cocciaretto! 1-1 Arriva quindi subito la reazione della rumena. 30-40 Due righe, poi l’errore di dritto di Ruse. 15-40 Risponde bene e profondo Ruse, palle del contro-break subito per la rumena. 15-30 In rete il rovescio in palleggio dell’azzurra. 15-15 Prima vincente Cocciaretto! 0-15 Con il dritto Ruse. 1-0 Super vincente lungoriga di dritto, perentorio, di Cocciaretto! Break! 30-40 Doppio fallo. Palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ruse 1-1, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: piove, ci si ferma!

