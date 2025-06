LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | tris Ferrari al comando BMW n 46 detta il passo in GT

Vivi l'emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025 in diretta, con le Ferrari al comando e la BMW N. 46 che detta il passo in GT. Rimani aggiornato sugli sviluppi più entusiasmanti e sui colpi di scena di questa gara leggendaria, dove ogni secondo conta e la passione si accende sulle piste più prestigiose del mondo. Clicca qui per non perdere neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 WRT BMW ancora al top in LMGT3. Valentino Rossi ha appena ceduto il testimone a Kelvin van der Linde. 21.55 Spiegata la penalità per la Toyota n. 7: Kobayashi ha infanto di 19kmh il limite ai box. 21.50 TDS ORECA n. 29 e Richard Mille AF Corse Ferrari n. 150 dovranno scontare una penalità nei prossimi minuti per non aver rispettato le regole durante l’ultimo FCY. 21.47 ORECA n. 48 prende la testa in LMP2, doppia sosta in pochi minuti per Inter Europol Competition n. 43. 21.43 Alcune auto hanno effettuato una sosta in regime di bandiera gialla, un dato da tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: tris Ferrari al comando, BMW n. 46 detta il passo in GT

