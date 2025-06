LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | tra poco la partenza fari puntati sulla Ferrari

Preparatevi a vivere l’emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025, un evento imperdibile che promette battaglie epiche e sorprese mozzafiato. Tra poco si accenderanno i motori e il sipario si alzerà sulla griglia di partenza, con la Ferrari pronta a scrivere un nuovo capitolo di gloria. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e lasciatevi travolgere dall’adrenalina di questa sfida senza confini. La corsa sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Di seguito la giriglia di partenza (prime quindici posizioni) GRIGLIA DI PARTENZA 24 LE MANS – Top15 overall . Cadillac Hertz Team JOTA n. 12. Cadillac Hertz Team JOTA n. 38. Porsche Penske Motorsport n. 5. BMW n. 15. Porsche Penske Motorsport n. 4. BMW n. 20. Ferrari n. 50. Cadillac Whelen n. 311. Alpine n. 36. Toyota GR n. 8. Ferrari n. 51. Alpine n. 35. AF Corse Ferrari n. 83. Cadillac WRT n. 101. Aston Martin THOR n. 009. 15.45 Poco fa è arrivato il Trofeo, rivediamo il momento, particolarmente suggestivo. Arriva il trofeo #WEC #24HLemans #LeMans24 pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: tra poco la partenza, fari puntati sulla Ferrari

24 Ore Le Mans 2025: la griglia di partenza. Cadillac in prima fila, Ferrari deve rimontare - La 24 Ore di Le Mans 2025 si apre con un colpo di scena: Cadillac Hertz Team JOTA conquista la prima fila storica, battendo Ferrari e le altre supercar.

