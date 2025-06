LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Porsche n 5 precede la Ferrari n 50 Bene la BMW n 46 in GT

Vivi l’emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025, il mito dell’endurance che infiamma gli appassionati di motori di tutto il mondo. Tra sorpassi mozzafiato e duelli serrati, la battaglia tra Porsche, Ferrari e BMW si accende a ogni giro. Resta aggiornato sulle ultime novità e assisti alla sfida tra i grandi nomi del motorsport. Clicca qui per vivere questa avventura in diretta e non perdere neanche un secondo di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 La BMW di Valentino Rossi perde il primato a favore dell’Aston n. 10. Andlauer resta in cima alla classifica assoluta con margine nei confronti di Nielsen (7.3 secondi al momento). 17.40 WRT BMW n. 46 balza al top in LMGT3. Al Harthy precede Hasse-Clot (Racing Spirit of Leman Aston n. 10) dopo due soste completate. Il francese si sta avvicinando. 17.38 La classifica aggiornata: 5 RUN Hypercar 1 Porsche Penske Motorsport ANDLAUER, Julien Porsche 963 27 33.516 1:20.643 1:37.250 3:31.409 3:28.155 2 50 RUN Hypercar 2 Ferrari AF Corse NIELSEN, Nicklas Ferrari 499P 26 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Porsche n. 5 precede la Ferrari n. 50. Bene la BMW n. 46 in GT

