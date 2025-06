LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Porsche e Ferrari in vetta dopo due ore

Le emozioni delle 24 ore di Le Mans 2025 si infiammano, con Porsche e Ferrari in testa dopo sole due ore di gara. La battaglia tra le grandi case automobilistiche è più accesa che mai, mentre gli spettatori seguono ogni colpo di scena in diretta. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti continui: il cuore della corsa batte forte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 Contatto tra la Ferrari n. 51 e la Cadillac n. 38 alla ‘Chicane Michelin’. Le auto continuano senza problemi. 18.16 Resta la Porsche n. 5 in vetta sulla Ferrari n. 50 e la Porsche n. 6. Italia vs Germania dopo due ore. 18.13 Continua la lotta in GT tra la BMW n. 46 e l’Aston n. 10. Attualmente sono leggermente più attardati tutti gli altri dopo 2h e 132 minuti 18.10 Sosta per la Ferrari n. 51 dopo quanto fatto dalla n. 50. Resta sempre in pista la Porsche n. 6 tra coloro che sono virtualmente in Top3. 18.07 Sosta per la n. 50 Ferrari, mentre è da segnalare una penalità di 20 secondi per l’Alpine n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Porsche e Ferrari in vetta dopo due ore

