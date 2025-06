LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Porsche e Cadillac davanti Ferrari in 4° posizione

Vivi l’emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025 in tempo reale: Porsche e Cadillac si sfidano al vertice, mentre Ferrari lotta per risalire le posizioni. Rimani aggiornato su tutte le azioni più intense, dagli incidenti alle sorpassate epiche. Clicca qui per seguire la diretta live e non perdere neanche un minuto di questa incredibile corsa!

17.00 Nielsen attacca Bamber per la terza posizione! La n. 50 Rossa insegue l'auto americana virtualmente in azione in azione con il temibile 'kiwi'. 16.58 Peugeot n. 93 a muro alle curve Porsche! Paul Di Resta colpisce le barriere di protezione ed ora prova a tornare ai box lentamente 16.57 Nasr (Porsche n. 4) passa Conway (Toyota n. 7) a Mulsanne e prende la 12ma piazza. 16.55 Ci avviciniamo alla fine della prima ora della 24h Le Mans. Porsche inizia forte, ma tutto può succedere sul 'Circuit de la Sarthe'. 16.53 Porsche n. 5 resta in cima alla graduatoria con 5 secondi di scarto sulle due Cadillac Hertz Team JOTA.

LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: inizia la gara! Porsche #5 in testa, buona partenza per le Ferrari - L'edizione 2025 delle 24 Ore di Le Mans è entrata nel vivo, con emozioni che si susseguono a ritmo serrato.

