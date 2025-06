LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | la Ferrari cerca la rimonta per il tris consecutivo

Benvenuti alla spettacolare 93ª edizione delle 24 Ore di Le Mans, l’evento più emozionante dell’endurance mondiale! Ferrari punta al tris consecutivo con la straordinaria 499P, pronta a scrivere un’altra pagina di storia. Seguiteci live per aggiornamenti, emozioni e tutte le novità di questa sfida epica, dove ogni secondo conta e la passione italiana si mette in gioco al massimo livello. Restate con noi: la corsa sta per iniziare!

Presentazione 24h Le Mans – 24h Le Mans LMP2 – 24h Le Mans LMGT3 – 24h Le Mans Hyperpole Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 93ma edizione della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Ferrari cerca il terzo successo consecutivo in Francia con la propria 499P dopo aver primeggiato nel 2023 e nel 2024 con Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi (n. 51) e Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina (n. 50). Aston Martin debutta nella classe regina e si prepara per sfidare il marchio di Maranello oltre a Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac e BMW.

