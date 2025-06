LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | inizia la gara!

Al via la tanto attesa 24 Ore di Le Mans 2025! Un weekend carico di adrenalina e sfide epiche, con le vetture pronte a scrivere un nuovo capitolo nel mondo delle corse. La strategia e la precisione saranno determinanti in questa maratona automobilistica, mentre i protagonisti si preparano a regalare emozioni senza sosta. Restate sintonizzati per vivere ogni momento di questa incredibile avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CI SIAMO! PARTE LA 24 ORE DI LE MANS! BUON DIVERTIMENTO 15.59 Vetture dietro la safety car 15.58 La strategia sarà l’ago della bilancia, specialmente quest’anno dove, salvo sorpese, non dovrebbe esserci il rischio pioggia. 15.57 Ricordiamo che la Ferrari ha vinto fino a questo momento le tre gare del FIA WEC. 15.55 Sarà Roger Federer a fare il via alla gara SOUND ON #LeMans24 #WEC pic.twitter.comgc3KfZz6sV — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2025 15.52 Tra le novità di quest’anno spicca il ritorno della Mercedes con AMG GT3 EVO schierate da Iron Lynx. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: inizia la gara!

In questa notizia si parla di: mans - diretta - inizia - gara

Solo su Discovery+ la diretta integrale della 24h di Le Mans 2025. L’ultima su Sky? - Se sei appassionato di motori e non vuoi perderti nemmeno un minuto della leggendaria 24h di Le Mans 2025, questa è la tua occasione.

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: tutta la gara in diretta, partenza alle 16 Vai su X

Durante la seconda gara della Road to Le Mans Race, Gino-Generoso Forgione ha preso a calci e pugni la vettura di Josep Mayola Comadira, con la quale aveva avuto un incidente poco prima. #MemasGP #LeMans #LeMans24 #Ferrari #Motori #Motorsport Vai su Facebook

24 Ore di Le Mans 2025 oggi, orari TV e dove vedere la gara in diretta e in streaming; Anteprima 24 Ore di Le Mans 2025: orari TV, entry list, BoP, tutto quello che c’è da sapere; 24 Ore di Le Mans 2025: la griglia di partenza. Orari diretta tv e streaming.

24 Ore di Le Mans 2025 oggi, orari TV e dove vedere la gara in diretta e in streaming - Oggi alle 16:00 prenderà il via la 24 Ore di Le Mans, gara regina del Mondiale WEC 2025 sullo storico Circuito de La Sarthe che vedrà la Ferrari schierare ... Segnala fanpage.it

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: tutta la gara in diretta, partenza alle 16 - Due volte vincitrici consecutivamente alla 24 Ore di Le Mans, le Ferrari 499 si trovano a inseguire: la migliore è la numero 50 dei campioni in carica Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, c ... Si legge su gazzetta.it

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: la Ferrari a caccia del tris. Diretta scritta, risultato e aggiornamenti in tempo reale - Segui in DIRETTA SCRITTA la 24 Ore di Le Mans 2025, in scena dalle ore 16:00 di sabato 14 alle ore 16:00 di domenica 15 giugno. Da eurosport.it