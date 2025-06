LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | inizia la gara! Porsche n 5 in testa buona partenza per le Ferrari

Benvenuti alla spettacolare 24 Ore di Le Mans 2025, l’evento più atteso dell’anno nel mondo delle corse endurance! La gara è appena iniziata e l’azione è già frenetica: la Porsche n. 5 guida in testa, mentre le Ferrari mostrano una buona partenza, pronti a sfidarsi fino all’ultimo giro. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e immergetevi nel cuore di questa emozionante battaglia tra le leggende della velocità. Clicca qui per non perdere neanche un minuto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 ESTRE passa la BMW di Magnussen e sale 7mo. Che rischio per il francese all'inizio del lungo rettilineo che porta a Mulsanne. 16.27 Lotta tra il traffico con Porsche n. 6 all'attacco. Kevin Estre, ultimo per squalifica, si colloca già in ottava piazza, il francese sfida Kevin Magnussen e la BMW n. 15. 16.25 La Ferrari #50 di Nielsen approfitta dei primi doppiati e mette nel mirino la Porsche #4 di Nasr. 16.24 Si abbassa leggermente il gap tra i primi due della classe. La Cadillac #12 di Stevens è infatti a +02.494 dalla Porsche #5 di Andlauer.

LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: inizia la gara! Porsche #5 in testa, buona partenza per le Ferrari - L'edizione 2025 delle 24 Ore di Le Mans è entrata nel vivo, con emozioni che si susseguono a ritmo serrato.

