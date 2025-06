LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | inizia la gara! Porsche #5 in testa buona partenza per le Ferrari

L'edizione 2025 delle 24 Ore di Le Mans è entrata nel vivo, con emozioni che si susseguono a ritmo serrato. La Porsche #5 guida la gara, mentre le Ferrari fanno una buona partenza! Segui in tempo reale gli aggiornamenti, i sorpassi e le sfide tra i big dell’endurance. Preparati a vivere un weekend di pura adrenalina — clicca qui per non perdere nemmeno un momento della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Scappa ancora la Porsche #5 di Andlauer, adesso a più di tre secondi 16.17 Rivediamo il momento della partenza lanciata The 93rd edition of the 24 Hours of Le Mans has officially begun and the Porsche #5 has already taken the lead! #LeMans24 #WEC #Rolex pic.twitter.comhUWMeEeLDU — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2025 16.15 Nel frattempo aumenta il vantaggio della Porsche #5 di Andlauer: la Cadillac #12 di Stevens è infatti a +02.803. La situazione è tuttavia ancora di studio. 16.13 Nella classe LMP2 davanti c’è invece la TDS Racing #29 di Beche, il quale al momento è davanti la AO by TF #199 di Delètraz e alla Inter Europol #43 di Dillmann. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: inizia la gara! Porsche #5 in testa, buona partenza per le Ferrari

In questa notizia si parla di: porsche - mans - diretta - partenza

Porsche 963 RSP: la nuova hypercar ispirata alla LMDh debutta a Le Mans - La Porsche 963 RSP è pronta a riscrivere le regole del gioco. Questa hypercar, che affonda le radici nella tradizione delle GT da corsa del marchio tedesco, farà il suo debutto alla mitica 24 Ore di Le Mans nel 2025.

24 Ore di Le Mans 2025: la griglia di partenza. Orari diretta tv e streaming Dominano le Cadillac con Lynn e Bamber. Jaminet terzo con la Porsche. Ferrari solo settima con Fuoco. Le altre 499P fuori dalla top ten. #24OreLeMans Vai su Facebook

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: tutta la gara in diretta, partenza alle 16 Vai su X

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: Porsche subito al comando; DIRETTA LeMans24 2025, Live Gara: Ferrari a caccia del tris - CRONACA - News - WEC; 24 Ore di Le Mans 2025 oggi, orari TV e dove vedere la gara in diretta e in streaming.

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: tutta la gara in diretta, partenza alle 16 - Due volte vincitrici consecutivamente alla 24 Ore di Le Mans, le Ferrari 499 si trovano a inseguire: la migliore è la numero 50 dei campioni in carica Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, c ... Scrive gazzetta.it

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: la Ferrari a caccia del tris. Diretta scritta, risultato e aggiornamenti in tempo reale - Segui in DIRETTA SCRITTA la 24 Ore di Le Mans 2025, in scena dalle ore 16:00 di sabato 14 alle ore 16:00 di domenica 15 giugno. Come scrive eurosport.it

Le Mans, segui la 24 Ore in diretta - Semaforo verde alle 16:00 per la gara più iconica e leggendaria dell'automobilismo: segui l'intera 24 Ore con la nostra diretta testuale ... Riporta autosprint.corrieredellosport.it