LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Fuoco comanda su Vanthoor e Kubica primo stint per Valentino Rossi

Sei pronto a vivere ogni emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025 in tempo reale? La gara si infiamma con sorpassi mozzafiato, strategie da applauso e il talento di campioni come Vanthoor, Kubica e Valentino Rossi. Resta sintonizzato per non perderti neanche un istante di questa spettacolare corsa, dove ogni secondo conta e il sogno di vincere si avvicina sempre di più. Clicca qui per aggiornamenti live e segui tutta l'azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 La situazione vede un trio Ferrari al comando. Fuoco, che gira in 3:30.222, porta a 17.0 il suo vantaggio su Kubica che continua a spingere in 3:30.382, quindi terzo Giovinazzi a 18.4. Quarto Vanthoor con la Porsche a 23.0. 20.14 Nella categoria LMP2 Smiechowski è in vetta e ha già quasi 2 minuti su Gray 20.11 Nella categoria LMGT3 comanda Rovera con 13.1 secondi su Valentino Rossi, terzo Lietz a 32.1. 20.08Kubica prova a mettere pressione a Fuoco e si porta a 17.2 dalla vetta. Giovinazzi non molla la terza posizione e si porta a 18.6. 20.05 Kubica si riprende la seconda posizione passando di nuovo Vanthoor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Fuoco comanda su Vanthoor e Kubica, primo stint per Valentino Rossi

