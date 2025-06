LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari sempre in controllo BMW n 46 in vetta in GT

Segui in tempo reale le emozioni delle 24 ore di Le Mans 2025, l’evento più atteso dell’anno! Ferrari si mantiene sempre in controllo, con BMW n.46 in vetta in GT. Resta aggiornato sugli sviluppi, le strategie e le polemiche, cliccando qui per la diretta live e vivere ogni secondo di questa spettacolare sfida su pista.

22.48 Sotto investigazione l'ORECA n. 48 Panis VDS, pit stop non regolare. 22.46 Pit per la Ferrari n. 51. Riprendono le soste in Francia. 22.43 Le Ferrari restano una nella scia dell'altra, Porsche continua la propria gestione. 22.40 Problemi per la Chevy Corvette n. 33 TF Sport, leader del campionato alla vigilia della 24h Le Mans 2025 in LMGT3. 22.37 Lotta in Hypercar con Alessandro Pier Guidi nella scia di Miguel Molina. 22.35 Penalità per AO by TF, leader in LMP2 PRO AM. Infrazione con bandiere gialle per 'Spike'. 22.32 Vantaggio ampio per Team WRT BMW in LMGT3.