LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari n 50 all’attacco! Porsche sempre in vetta

Vivi l'emozione delle 24 ore di Le Mans 2025, dove Ferrari N.50 si fa valere all'attacco di una Porsche sempre in vetta! Segui in tempo reale le svolte più adrenaliniche e scopri chi attraversa il traguardo con il vento in faccia. Clicca qui per aggiornamenti continui e non perdere nemmeno un istante di questa epica battaglia su endurance. La corsa è appena iniziata—sei pronto a vivere il brivido?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Ferrari attacca! Nielsen si avvicina a Stevens, lotta per la seconda posizione a Le Mans! 17.18 Ferrari n. 83 AF Corse recupera posizioni! Hanson sale in 13ma piazza passando l’Alpine n. 36 e la Toyota n. 7. 17.15 Dieci secondi di penalità per Ben Keating alla prossima sosta. La Corvette n. 33 TF Sport ha spinto nella ghiaia dell’ultima curva la Ferrari n. 150 Richard Mille AF Corse affidata a Custodio Toledo. 17.12 Nuove soste in arrivo a Le Mans. Porsche n. 5 mantiene un gap di sei secondi sulla Cadillac n. 12 17.09 Contatto all’ultima curva tra la Ferrari n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari n. 50 all’attacco! Porsche sempre in vetta

