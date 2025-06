LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari mette paura ai rivali Porsche n 5 sempre in vetta

Vivi in diretta l’emozionante 24 Ore di Le Mans 2025, dove Ferrari mette paura ai rivali Porsche, con la N° 5 sempre in vetta e le emozioni che si susseguono senza sosta. La sfida tra i giganti dell’endurance è più avvincente che mai: clicca qui per aggiornamenti continui e vivi l’adrenalina di questa gara epica!

18.29 Antonio Fuoco si avvicina a Mathieu Jaminet. La Ferrari n. 50 attacca la Porsche n. 6. 18.27 Ferrari senza rivali sul dritto di Le Mans! La Rossa n. 51 attacca ora la Toyota n. 8 per il quinto posto. 18.25 Risale anche la Ferrari n. 51! Giovinazzi passa la BMW n. 15 di Vanthoor e si prende la sesta posizione overall. Lentamente risale anche la 499P n. 83 AF Corse. 18.22 Cadillac perde terreno con Hertz Team JOTA. Le due unità americane si collocano in nona e decima posizione alle spalle della Ferrari n. 51. 18.19 Contatto tra la Ferrari n. 51 e la Cadillac n.

