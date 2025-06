LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari in controllo dopo 4 ore Valentino Rossi comanda nelle LMGT3

Segui in tempo reale la spettacolare 24 ore di Le Mans 2025, dove Ferrari si mantiene sotto controllo dopo quattro ore e Valentino Rossi domina nelle LMGT3. Tra sorpassi e strategie mozzafiato, ogni minuto rivela emozioni e tanti colpi di scena. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa avvincente gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Molina riprende il comando con 3.3 su Vandoorne con la Peugeot #94, quindi terzo Pier Guidi a 14.2 e 22.8 quarto Ye. 20.41 Valentino Rossi sale in vetta nelle LMGT3 con 16-2 su Hèrlau e 19.0 su Pera. 20.38 Kubica si ferma a sua volta al pit-stop e ora è Vanthoor a comandare con 1:06 su Molina e 1:07 su Vandoorne. 20.35 Si ferma anche Hartley con la Toyota, Kubica prosegue in 3:29.116 e mantiene 10.1 su Vanthoor. Si ferma anche Wehrlein con la Porsche. 20.32 Molina prende il posto di Fuoco e torna in azione in quinta posizione a 1:14 da Kubica che comanda con 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari in controllo dopo 4 ore, Valentino Rossi comanda nelle LMGT3

