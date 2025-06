LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari controlla la corsa primo stint per Valentino Rossi

Vivi l’emozione dello spettacolare 24 Ore di Le Mans 2025 con aggiornamenti in tempo reale! Valentino Rossi, al volante della Ferrari AF Corse, domina il primo stint e tiene alta la tensione. Tra sorpassi e penalità, ogni minuto è una sfida mozzafiato. Resta sintonizzato e clicca qui per non perdere neanche un istante di questa corsa leggendaria, dove campioni e rookie si sfidano sotto il cielo francese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 Ferrari n. 83 AF Corse passa la Porsche n. 6. Kubica passa in velocità L. Vanthoor. 19.46 Porsche n. 6 e Ferrari n. 83 sono attese ai box, mentre la Porsche n. 5 prende una penalità per il mancato rispetto della Slow Zone. 19.43 Alessio Rovera balza virtualmente al comando della classe LMGT3. Il n. 21 di VISTA AF Corse Ferrari passa la BMW n. 46 che attualmente vede in azione Valentino Rossi. 19.41 Niente attacco, si ferma la Ferrari n. 51 seguendo quanto fatto dalla n. 50. Restano in pista tutti gli altri protagonisti presenti nella parte alta della graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari controlla la corsa, primo stint per Valentino Rossi

