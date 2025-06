LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari controlla la corsa BMW n 46 leader in GT

La notte avvolge Le Mans 2025, accendendo l’adrenalina e il cuore degli appassionati di motorsport. Ferrari mantiene il controllo della corsa, ma BMW N. 46 e Porsche N. 6 sono pronte a sfidarla in un duello emozionante. La battaglia per la vetta si fa sempre più intensa: clicca qui per gli aggiornamenti live e segui ogni momento di questa epica 24 Ore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 Due BMW sono all’inseguimento delle Ferrari e della Porsche n. 6. Presente saldamente in Top10 anche la Toyota n. 8. 23.36 Ferrari si ferma con la n. 50. Attenzione sempre alle Porsche sempre presente all’inseguimento. 23.33 Porsche n. 6 prova a gestire la Ferrari n. 50 che solitamente si ferma prima rispetto all’auto tedesca. Inizia la notte di Le Mans! 23.29 Si avvicina la sosta della Ferrari n. 51 e di tutte le altre Hypercar. 23.26 La Ferrari n. 50 si colloca in quarta posizione alle spalle della Porsche n. 6. Nessuno sembra intaccare le Rosse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari controlla la corsa, BMW n. 46 leader in GT

