LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari continua a dettare il passo a 17 ore dalla fine

Assapora l’emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025, dove Ferrari continua a dettare il ritmo a 17 ore dal traguardo. Con aggiornamenti in tempo reale e colpi di scena, vivi da vicino questa epica sfida tra le più grandi case automobilistiche mondiali. Resta con noi per scoprire come si evolve questa corsa leggendaria, perché ogni minuto conta e la suspense è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.15 VDS Panis Racing controlla ancora la scena in LMP2. Masson ha un margine importante sulla concorrenza. 23.12 La Ferrari n. 50 dovrebbe tornare davanti alla Porsche n. 6. 23.09 Sanzione anche per la Peugeot n. 93, stesso motivo della Ferrari n. 50. 23.06 PENALITA’ PER LA FERRARI N. 50! Infrazione con le bandiere gialle per l’auto che attualmente è in seconda piazza. 23.03 Phil Hanson prende il volante della Ferrari n. 83. Il britannico torna in azione ed attualmente precede la Ferrari n. 50 di Nicklas Nielsen. 23.00 Sosta per la Porsche n. 6, le Ferrari tornano davanti a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it