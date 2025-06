LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari a caccia del tris consecutivo

Benvenuti alla emozionante copertura della 24 ore di Le Mans 2025, l'appuntamento più atteso dell'anno nel mondo delle corse endurance. Ferrari punta al tris consecutivo con la straordinaria 499P, determinata a scrivere un nuovo capitolo di successo. Rimanete con noi per tutte le emozioni in tempo reale e aggiornamenti esclusivi su questa sfida epica, dove passione e tecnologia si sfidano sotto il cielo francese. La corsa sta per iniziare—non perdete neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione 24h Le Mans – 24h Le Mans LMP2 – 24h Le Mans LMGT3 – 24h Le Mans Hyperpole Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 93ma edizione della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Ferrari cerca il terzo successo consecutivo in Francia con la propria 499P dopo aver primeggiato nel 2023 e nel 2024 con Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi (n. 51) e Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina (n. 50). Aston Martin debutta nella classe regina e si prepara per sfidare il marchio di Maranello oltre a Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac e BMW. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari a caccia del tris consecutivo

In questa notizia si parla di: mans - diretta - ferrari - caccia

Solo su Discovery+ la diretta integrale della 24h di Le Mans 2025. L’ultima su Sky? - Se sei appassionato di motori e non vuoi perderti nemmeno un minuto della leggendaria 24h di Le Mans 2025, questa è la tua occasione.

Sparatoria a Dugenta: due giovani feriti gravemente, uno lotta tra la vita e la morte. Arrestato un 53enne: "Pensavo fossero cinghiali". Borrelli: “Troppi cacciatori come killer ambulanti. Le armi non possono essere concesse a chiunque” Intorno alle 6 del mattino Vai su Facebook

LIVE! Hyperpole 1: Valentino Rossi tra i favoriti nella classe LMGT3; DIRETTA LeMans24 2025: Live Hyperpole, Ferrari a caccia delle pole - News - WEC; 24 ore di Le Mans 2025 | Programma completo, orari TV e streaming della 93a edizione.

LIVE! Hyperpole: aggiornamenti e classifiche in tempo reale. Ferrari e Valentino Rossi a caccia della prima fila - Due sessioni di Hyperpole decideranno la griglia di partenza della 24 ore di Le Mans. Si legge su eurosport.it

24 ore di Le Mans 2025, la cronaca della Hyperpole - La diretta testuale della Hyperpole della 93esima edizione della 24 ore di Le Mans, le Ferrari 499P vanno a caccia della pole position ... Segnala formulapassion.it

24 ore Le Mans, occhi su Ferrari e Valentino Rossi: gli orari della diretta Tv - Tutto pronto per la 24 Ore di Le Mans 2025: Ferrari, Porsche, Cadillac e Valentino Rossi tra i protagonisti di un’edizione già ricca di colpi di scena ... Come scrive virgilio.it