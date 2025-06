Litiga con la madre poi minaccia un uomo con una pistola allo spray urticante | 38enne denunciato

Una scena di tensione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, se non fosse stato per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La lite tra un uomo e sua madre si è improvvisamente trasformata in un episodio di minaccia armata, attirando l’attenzione e la preoccupazione dei presenti. La vicenda, avvenuta nel cuore di Parma, evidenzia quanto sia importante il controllo delle emozioni e la sicurezza pubblica.

Stava litigando con la madre in piazzale Pablo a Parma. Un passante si è avvicinato in difesa della donna. A quel punto un 38enne italiano, poi fermato dalla polizia, ha minacciato l'uomo con una pistola spray al peperoncino, che aveva l'aspetto di una pistola vera.

In questa notizia si parla di: pistola - madre - uomo - spray

