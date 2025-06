Lite tra vicini finisce in tragedia a Ponte nelle Alpi | morto un uomo di 54 anni

Una tranquilla notte di giugno si è trasformata in una tragedia a Ponte nelle Alpi, quando una lite tra vicini ha avuto un esito fatale. La comunità è sconvolta da quanto accaduto a Soccher, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. La vicenda solleva domande e preoccupazioni sulla gestione dei conflitti di vicinato, invitando a riflettere sull’importanza della pacificazione e del dialogo.

PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - Violenta lite tra vicini è finita in tragedia nella nottata tra venerdì 13 e sabato 14 giugno, a Soccher, Ponte nelle Alpi, ed è morto un. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lite tra vicini finisce in tragedia a Ponte nelle Alpi: morto un uomo di 54 anni

