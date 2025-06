Lite tra vicini di casa nella notte | 54enne cade a terra batte la testa e muore

Una tranquilla notte a Soccher si è trasformata in tragedia quando una lite tra vicini è finita in dramma. Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere caduto e aver battuto la testa durante un confronto acceso. La comunità è scossa da questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano sui fattori che hanno portato a questa drammatica fatalità. Una vicenda che ci ricorda quanto può essere sottile il confine tra disaccordo e tragedia. Continua a leggere.

Nella notte un uomo di 54 anni è rimasto ucciso al culmine di una lite con un vicino, scoppiata a Soccher (Belluno). Durante le fasi concitate di un diverbio tra due uomini, il 54enne è caduto a terra, ha battuto la testa ed è morto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rescaldina, lite nella notte: giovane ferito alla testa da una bottigliata - Rescaldina, 18 maggio 2025 – Una lite improvvisa scoppiata nella notte in una zona periferica del paese è degenerata in un'aggressione, lasciando uno dei giovani coinvolti ferito alla testa da una bottigliata.

La chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco è drammatica. Sono passati venti minuti dall’una di notte quando un uomo telefona è da l’allarme: “C’è un incendio, c’è una persona affacciata a una finestra che urla. Venite”. I pompieri arrivano in pochi Vai su Facebook

Lite in via Jappelli, 54enne in coma: caccia all'autore del pestaggio, aperta l'inchiesta - La lite sarebbe poi proseguita fino a quando il fuggiasco ha accennato ad allontanarsi: il 54enne lo avrebbe inseguito ... Come scrive ilgazzettino.it