Lite tra vicini di casa | morto un uomo di 54 anni nel bellunese

Una tranquilla notte nel Bellunese si è trasformata in tragedia a causa di una lite tra vicini di casa. Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere caduto durante un acceso diverbio, lasciando la comunità sgomenta. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le dinamiche di questa drammatica vicenda, che sottolinea quanto le tensioni di quartiere possano avere conseguenze imprevedibili e disastrose.

Una lite con un vicino di casa, poi la caduta durante il diverbio. È morto così un 54enne a a Soccher nel bellunese. Il fatto è avvenuto la notte tra venerdì 13 giugno e sabato 14, intorno all'1:45. Stando alle prime ricostruzioni la vittima durante la lite per dissidi di vicinato avrebbe battuto la testa, morendo sul colpo. Sul posto indagano per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto i carabinieri e il medico legale, Antonello Cirnelli.

