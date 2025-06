Lite tra vicini di casa degenera | ucciso un uomo di 54 anni nel Bellunese

Una lite tra vicini di casa a Soccher, nel Bellunese, si è trasformata in tragedia, con un uomo di 54 anni che ha perso la vita dopo un violento diverbio. La vittima è caduta battendo la testa e non c’è stato nulla da fare. Le autorità, tra cui il medico legale Antonello Cirnelli, stanno indagando per chiarire le dinamiche di questa drammatica vicenda.

Il diverbio la scorsa notte a Soccher, la vittima è caduta, battendo la testa a terra e morendo sul colpo. Gli investigatori, assieme al medico legale, Antonello Cirnelli, sono sul luogo della tragedia.

