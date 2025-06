Lite in strada a Fuorigrotta donna spinta a terra da ragazzi batte la testa | ha grave trauma cranico

Una scena di violenza scuote Fuorigrotta: una donna è stata spinta a terra da alcuni ragazzi in via Leopardi, cadendo e riportando un grave trauma cranico. Un gesto deplorevole che ha suscitato immediatamente condanna, incluso quella del Prefetto. La comunità si stringe intorno alla vittima, chiedendo giustizia e maggiore sicurezza. La vicenda evidenzia ancora una volta l’urgenza di interventi concreti contro la violenza urbana.

Donna aggredita in via Leopardi a Fuorigrotta. Dei ragazzi l'hanno spintonata. Caduta a terra ha battuto la testa. Il Prefetto: "Esecrabile gesto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fuorigrotta - donna - terra - ragazzi

CAMPI ESTIVI 2025? Da lunedì 9 giugno... vivi con Noi la Tua Estate? Campo Estivo Olimpico Dal 9 giugno al 1 agosto ? Dalle ore 8.00 alle 17.00 Da 6 a 15 anni Presso la Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta Sport, animazione, giochi all'aperto, Vai su Facebook

Donna litiga con dei ragazzi in strada: la gettano a terra e finisce in ospedale con trauma cranico; Napoli, donna spinta a terra e ferita alla testa in lite con ragazzi; Napoli, donna spinta con violenza durante lite tra bande di ragazzi: cade a terra e batte la testa. Ha importante trauma cranico.

Donna litiga con dei ragazzi in strada: la gettano a terra e finisce in ospedale con trauma cranico - Una donna è stata aggredita oggi pomeriggio a Fuorigrotta da un gruppo di ragazzi. Segnala fanpage.it

Donna spinta a terra da ragazzi durante lite, ha trauma cranico - La vittima è una donna ed il tutto, secondo quanto rende noto il prefetto di Napoli, è accaduto in seguito ad una lite c ... ansa.it scrive

Donna spinta a terra e ferita in quartiere Fuorigrotta a Napoli, prefetto dispone misure di controllo - Una donna aggredita e ferita a Fuorigrotta, Napoli; il prefetto Michele di Bari ordina maggiori controlli e sicurezza con polizia, carabinieri e polizia municipale per prevenire nuovi episodi violenti ... Riporta gaeta.it