L’italiano si è formato nell’incontro tra il latino dei notai e i racconti cavallereschi francesi

La caratterizzazione "organicamente plurilinguistica" della letteratura italiana delle origini è un dato ormai acquisito. Il confronto costante con altre lingue – e in particolare col latino e il francese – è il punto di partenza per chi voglia comprendere la nascita della prosa in volgare. A rendere inevitabilmente fluidi confini e partizioni concorrono poi altri fattori: la mancanza del concetto stesso di letteratura nazionale così come siamo abituati a intenderla dal romanticismo in avanti e la difficoltà a segnare un discrimine netto tra opere originali, traduzioni e rifacimenti in «un'epoca che non possiede l'idea dell'originalità autoriale e artistica, che coltiva un'attività di scrittura dedita a una continua, e per lo più anonima, riformulazione del già detto e del già scritto».