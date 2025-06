L’Italia U21 sfida la Slovacchia | Baldanzi guida gli Azzurrini ancora panchina per Pisilli?

L’Italia U21 si prepara con determinazione alla sfida contro la Slovacchia, dopo un esordio positivo contro la Romania che ha già dato slancio alle speranze di qualificazione. Con Baldanzi ancora in campo e Pisilli pronti a entrare, gli azzurrini vogliono confermare il loro valore e dimostrare di essere una squadra combattiva e competitiva. La partita sarà decisiva per mantenere vive le ambizioni di passaggio del turno e scrivere un altro capitolo di questa entusiasmante avventura europea.

L’esordio contro la Romania è stato positivo e la vittoria per 1-0 ha permesso di indirizzare il discorso qualificazione, che dovrà però essere ribadito nella seconda sfida di questa fase a gironi. L’Italia U21 si appresta a sfidare la Slovacchia, che nella prima giornata è stata sconfitta dalla Spagna, arrendendosi però solamente al 90? alla rete del 3-2 delle Furie Rosse e dimostrando di essere una formazione in grado di giocarsela alla pari e che non deve essere sottovalutata, avendo in rosa giocatori come Suslov, ben conosciuto da diversi Azzurrini che militano in Serie A. Baldanzi punto di riferimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’Italia U21 sfida la Slovacchia: Baldanzi guida gli Azzurrini, ancora panchina per Pisilli?

In questa notizia si parla di: italia - sfida - slovacchia - baldanzi

Coppa Italia, Milan-Bologna: segui con noi la moviola della sfida | LIVE NEWS - Segui con noi la moviola di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025! In questo aggiornamento live, analizzeremo l'operato dell'arbitro e del V.

Cuore, grinta e talento: l’Italia U21 accende una nuova speranza! Contro la Romania non è arrivata solo una vittoria, ma un messaggio forte e chiaro: il futuro è qui Baldanzi, Desplanches e una squadra che non ha paura di sognare! ? Leggi l’a Vai su Facebook

Slovacchia U21 – Italia U21, le probabili formazioni; Under 21, Slovacchia-Italia: Nunziata punta su Baldanzi. Il pronostico di DDD; Slovacchia-Italia Under 21, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita.

Slovacchia-Italia Under 21 per gli europei, stasera in chiaro su Rai 2: a che ora vederla anche in streaming - Oggi, sabato 14 giugno, l'Italia Under 21 torna in campo per proseguire il cammino negli Europei di categoria. msn.com scrive

Slovacchia-Italia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Europeo U21 in tempo reale - Dopo l'esordio vincente contro la Romania, gli azzurrini di Carmine Nunziata affrontano i padroni di casa nel secondo match del girone ... Scrive tuttosport.com

Europei Under 21, Slovacchia-Italia: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Proseguono gli Europei Under 21 e continua il cammino degli Azzurrini: a Trnava si gioca Slovacchia- msn.com scrive